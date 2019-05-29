Главные новинки выставки, которая проходит в рамках огромной "Агро-2019" – пикапы и внедорожники. Однако будут и интересные легковые модели.

На выставке "АгроАвтоШоу", которая пройдет 4-7 июня на столичном ВДНХ, автоимпортеры покажут посетителям несколько десятков автомобилей, среди которых будут украинские и даже европейские премьеры.

Так, украинцы увидят новую линейку пикапов китайской компании Great Wall. Среди них – не только традиционные Wingle5 и Wingle 6, но и пикап нового поколения Wingle7. Он будет показан украинцам первым в Европе. Great Wall Wingle7 – это пикап грузоподъемностью 1000 кг, который оборудован как современный внедорожник – мультимедийный экран, полный привод, ESP, камера заднего вида.

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На выставке "АгроАвтоШоу-2019" также состоится показ пикапа Nissan Navara. Эта модель ранее была представлена на украинском рынке, однако в прошлом поколении. На выставке будет показано 12-е поколение “Навары” с уникальной для пикапов 5-рычажной подвеской. Модель оснащена 2,3-литровым дизелем мощностью 190 л.с. и автоматической коробкой передач. Nissan Navara представлены для изучения спроса среди украинских потребителей.

Еще один пикап – Mitsubishi L200 – также недавно пережил обновление. Он получил очень выразительную внешность и 2400 технических усовершенствований. Модель представлена в различных исполнениях – от базового для работы в поле до люксового, оборудованного не хуже современных кроссоверов.

Впрочем, посетители выставки увидят не только пикапы – украинцы впервые ознакомятся с флагманом французской премиальной марки DS Automobiles – DS7. Этот кроссовер будет продаваться только в избранных автосалонах страны, сделанных специально под этот бренд. Поэтому возможность оценить новую французскую роскошь на выставке "АгроАвтоШоу" станет уникальной для многих украинцев.

Еще одна приятная новость – возвращение немецкого бренда Opel в Украину. Сейчас Opel формирует новую дилерскую сеть, а на выставке покажет два кроссовера (Crossland X и Grandland X) и две легковые модели (Astra J и Insignia).

Ford впервые для украинской публики покажет новое поколение Focus и линейку коммерческой техники.

Практически всю линейку легковых моделей и кроссоверов покажет Citroen – от городского С1 к новым SUV – C3 Aircross и C5 Aircross.

Японская Subaru покажет новое поколение легендарного Forester, а Jeep – настоящие внедорожники Wrangler и Grand Cherokee.

Renault представит линейку моделей в исполнении Techroad – Duster, Logan MCV Stepway и Sandero Stepway.

Флагман бренда Peugeot – фастбэк 508 – удивит публику, знающую толк в стильных автомобилях. Кроме того, французы покажут кроссоверы 2008, 3008 и 5008, а также линейку минивэнов и коммерческих автомобилей.

Кроме выставочных автомобилей, все посетители "АгроАвтоШоу" смогут провести тест-драйв на специально оборудованных локациях – офф-роад полигоне и асфальтовой трассе на территории парка ВДНХ. Событие состоится 4-7 июня 2019 года.

Напомним, как проходила прошлогодняя выставка "АвтоАгроШоу".