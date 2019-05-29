Головні новинки виставки, яка проходить в рамках величезної "Агро-2019" – пікапи та позашляховики. Однак будуть і цікаві легкові моделі.

На виставці "АгроАвтоШоу", яка пройде 4-7 червня на столичному ВДНГ, автоімпортери покажуть відвідувачам кілька десятків автомобілів, серед яких будуть українські та навіть європейські прем'єри.

Так, українці побачать нову лінійку пікапів китайської компанії Great Wall. Серед них – не лише традиційні Wingle5 та Wingle 6, але й пікап нового покоління Wingle7. Він буде показаний українцям вперше в Європі. Great Wall Wingle7 – це пікап вантажопідйомністю 1000 кг, який має оснащення сучасного позашляховика – мультимедійний екран, повний привід, ESP, камеру заднього виду тощо.

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На виставці "АгроАвтоШоу-2019" також відбудеться показ пікапа Nissan Navara. Ця модель раніше була представлена на українському ринку, однак в минулому поколінні. На виставці буде показане 12-те покоління "Навари" з унікальною для пікапів 5-важільною підвіскою. Модель оснащена 2,3-літровим дизелем потужністю 190 к.с. та автоматичною коробкою передач. Nissan Navara представлено для вивчення попиту серед українських споживачів.

Ще один пікап – Mitsubishi L200 – також нещодавно пережив оновлення. Він отримав дуже виразну зовнішність та 2400 технічних удосконалень. Модель представлена в різних виконаннях – від базового для роботи у полі до люксового, оснащеного не гірше за сучасні кросовери.

Втім, відвідувачі виставки побачать не лише пікапи – українці вперше ознайомляться з флагманом французької преміальної марки DS Automobiles – DS7. Цей кросовер продаватиметься лише в обраних автосалонах країни, зроблених спеціально під цей бренд. Тому можливість оцінити нову французьку розкіш на виставці "АгроАвтоШоу" стане унікальною для багатьох українців.

Ще одна приємна новина – поверенення німецького бренду Opel в Україну. Зараз Opel формує нову дилерську мережу, а на виставці покаже два кросовери (Crossland X та Grandland X) та дві легкові моделі (Astra J та Insignia).

Ford вперше для української публіки покаже нове покоління Focus та лінійку комерційної техніки.

Практично всю лінійку легкових моделей та кросоверів покаже Citroen – від міського С1 до нових SUV - C3 Aircross та C5 Aircross.

Японська Subaru покаже нове покоління легендарного Forester, а Jeep – справжні позашляховики Wrangler та Grand Cherokee.

Renault представить лінійку моделей у виконанні Techroad – Duster, Logan MCV Stepway та Sandero Stepway.

Флагман бренду Peugeot – фастбек 508 – здивує публіку, яка знається на стильних автомобілях. Окрім того, французи покажуть кросовери 2008, 3008 та 5008, а також лінійку мінівенів та комерційних авто.

Окрім виставочних автомобілів, усі відвідувачі "АгроАвтоШоу" матимуть змогу провести тест-драйв на спеціально облаштованих локаціях - офф-роад полігоні та асфальтовій трасі на території парку ВДНГ. Подія відбудеться 4-7 червня 2019 р.

Нагадаємо, як проходила минулорічна виставка “АвтоАгроШоу”.