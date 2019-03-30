Як модний французький фастбек почувається на українських дорогах.

Приземлений силует, низька посадка, висота машини 140 мм – з такими характеристиками легко долати сотні чи тисячі кілометрів європейськими магістралями. А як щодо українських доріг? Щоб перевірити це, журналіст "Авто24" вирушив з Харкова в Київ на новому Peugeot 508, який щойно з’явився у вітчизняних дилерів.

Для тесту ми обрали білий 508-ий у максимальній комплектації GT-line. Автомобіль оснащений найпотужнішим дизельним мотором 2,0 потужністю 180 к.с. з крутним моментом 400 Нм. Серед обладнання GT-line – 8-швидкісна автоматична коробка передач Aisin, темна оббивка стелі, шкіряні сидіння з масажем, повністю LED-фари, адаптивний круїз-контроль з функцією зупинки та преміум-аудіосистема Focal (дві останні опції – за доплату).

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Як в купе

Входити в машину незвично – як для седану бізнес-класу вона й справді низька. Однак вже навіть на перший погляд розумієш, що за оснащенням та рівнем виконання цей флагман Peugeot не поступається преміум-моделям. Та й в концепції моделі є певна схожість з Volkswagen Arteon чи Audi A5. Так само, як і у них, у 508-го безрамкові двері. Після їх зачинення до ущільнювачів тихенько підтягується скло. Навколо водія – справжній кокпіт: невеличке кермо, скошене не лише знизу, але й зверху, подібне до штурвалу чи керма боліда Ф-1. Розвернутий до водія екран мультимедійки, сидіння, що втримує тіло з усіх сторін, висока центральна панель та віддалена панель приладів – все налаштовує на активне водіння.

Інтер’єр за ергономікою вивірений до дрібниць: сенсорні кнопки клімату, металеві клавіші мультимедіа, мінімалістичне меню дисплею, оригінальний важіль коробки передач… І хоча прилади оригінальні, тому їх призначення потрібно спочатку запам'ятати. Однак невдовзі користування ними виявляється легким та зрозумілим.

В дорогу!

За допомогою металевої кнопки "Старт" заводимо двигун та вирушаємо в дорогу. Розгін стрімкий та напористий, а приємний бас дизеля ледве пробивається через шумоізоляцію кузова. Аеродинамічні шуми стають помітними лише після 140 км/год, до цієї швидкості автомобіль розганяється легко й непомітно. За потреби перегнати автомобіль Peugeot 508 пришвидшується моментально, без затримок та кік-дауна. Він напористо йде вперед, незважаючи на наявність підйому. Так само ефективні й гальма: водій їх може точно дозувати в залежності від потреби знизити швидкість.

Одразу ж на кільцевій дорозі Харкова нас зустріли справжні українські дороги – незалатані та вирізані дорожниками ями, напливи асфальту та латки. Як не дивно, однак підвіска Peugeot 508 дуже достойно проходила ці випробування. Вона пружно та достатньо м’яко проходила нерівності, звук від роботи підвіски глухий та неголосний, як на дорогих німецьких седанах. Жодного дискомфорту від роботи задньої підвіски не відчували й пасажири другого ряду – все та ж поважна й пружна робота амортизаторів та пружин. Збалансована підвіска, яка не напружує жорсткістю, однак і м’якою її назвати не можна. І лише на дуже різких перепадах вона спрацьовує до відбою.

По-справжньому ходова показує себе на прямих звивистих дорогах, коли дозволяє міцно вхопитись за дорогу та без жодних кренів "вилизати" поворот. А на прямих автомобіль стоїть на полосі, наче вкопаний. Запас тяги є на будь-якій швидкості, навіть якщо ти натискаєш педаль газу на 140-150 км/год.

Добре сидимо!

Під час далекої дороги водій може трохи розважитись. Окрім зміни режимів руху (економічний, спортивний, звичайний чи власний), натисканням кнопки на мультикермі він може змінити показання панелі приладів – зробити його мінімалістичним, вивести навігацію чи показники прискорення. Сидіння дуже зручні, добре втримують на поворотах. А функція масажу – розім’яти спину навіть сидячи. Тут 5 видів масажу різної інтенсивності.

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Жаль, пасажири другого ряду не мають таких привілеїв, хоча теж не обділені. Тут достатньо місця як над головою (для людей зростом до 185 см), так і для ніг. Масажу нема, а от USB-роз’єми, дефлектори обдуву, підстаканники в підлокітнику – будь ласка. Так само як і доступ до відсіку на центральному панелі, що охолоджується.

Огляд вперед з заднього ряду перекривають масивні сидіння з підголовниками, тому залишається дивитись в бокове вікно або поспати, спершись головою на похилу стійку стелі. А щоб підтримати розмову з водієм, ніхто з пасажирів може не підвищувати голосу – шумоізоляція чудова по всьому салону.

Підходить!

Загалом, Peugeot 508 достойно впорався з вітчизняними дорогами – причому не лише магістральними, але й розбитими та латаними-перелатаними. За півтисячі кілометрів шляху пасажири та водій не замучились та не страждали від заколихування. Водночас яскравий дизайн 508-го привертав увагу оточуючих, а впевнений "погляд" передньої частини не раз переконував надати дорогу. Потужний дизельний двигун з 8-ступнічатим "автоматом" дозволяв впевнено обганяти колег за потоком та був досить економним – за наявності кількох тягнучок в містах та високої швидкості на трасі середня витрата пального становила 6,5 л на 100 км/год. Тому Peugeot 508 справедливо назвали фастбеком – швидким, красивим, стильним, технологічним та комфортним навіть на українських неідеальних дорогах.

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