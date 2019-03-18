В Україні став доступний додаток MyPeugeot. Тепер власники автомобілів Peugeot можуть в один клік дізнатися всю потрібну і важливу інформацію про свій автомобіль, де б вони не знаходилися.

Завдяки фірмовому додатку MyPeugeot App власники автомобілів Peugeot можуть дистанційно стежити за багатьма параметрами машини, швидко знайти найближчого дилера або дізнатися корисні новини від Peugeot.

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Мобільний додаток має чотири великих розділи: "Статистика", "Мої поїздки", "Обслуговування" і "Автомобіль".

У першому розділі водій може подивитися дані про середню витрату палива і його залишок в баку, загальний пробіг автомобіля і, більше того, навіть побачити місце паркування свого Peugeot. Функція геолокації фіксує в пам'яті пристрою точне місце розташування автомобіля, щоби водієві було легше шукати транспортний засіб. Натисканням клавіші "Прокласти маршрут" можна знайти найкоротший піший шлях до автомобіля. Користь цієї опції відчувається на великих відкритих паркінгах або в тісній міській забудові.

У другому – отримати повну інформацію про своїх поїздки: бачити всі свої маршрути і розподіляти їх за категоріями (особисті, службові тощо), аналізувати тривалість своїх поїздок і їх вартість, бачити маршрути поїздок, підрахувати середню витрату палива за конкретну дистанцію або відрізок часу (день, місяць), підрахувати вартість експлуатації автомобіля, відзначити добові пробіги.

У третьому – дізнатися про найближчий ТО: час його проходження і стандартний перелік робіт, які необхідно виконати, в останньому – отримати інформацію про свою модель авто а також розшифровку всіх індикаторів панелі приладів. Так само просто можна знайти і найближчого дилера.

Вся актуальна інформація про залишковий пробіг до регламентного ТО і запис на улюблену дилерську СТО тепер робиться в один клік. Ніяких записів в блокноті або нагадувань в календарі – один зручний додаток замінить вам купу програм і засобів. Ваш улюблений Peugeot стане Вам ще рідніше.

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Додаток MyPeugeot Арр сумісний з операційними системами iOS (версія 6.0 і вище) і Android (версія 2.3 і вище) і вже доступний в Україні в офіційних маркетах додатків AppStore і GooglePlay.