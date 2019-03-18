В Украине стало доступно приложение MyPeugeot. Теперь владельцы автомобилей Peugeot могут в один клик узнать всю нужную и важную информацию о своем автомобиле, где бы они не находились.

Благодаря фирменному приложению MyPeugeot App владельцы автомобилей Peugeot могут дистанционно следить за многими параметрами машины, быстро найти ближайшего дилера или узнать полезные новости от Peugeot.

Читайте также: "Крадуть!" - чиновник розповів, чому в Україні такі жахливі автошляхи

Мобильное приложение имеет четыре больших раздела: "Статистика", "Мои поездки", "Обслуживание" и "Автомобиль".

В первом разделе водитель может посмотреть данные о среднем расходе топлива и его остатке в баке, общий пробег автомобиля и, более того, даже увидеть место парковки своего Peugeot. Функция геолокации фиксирует в памяти устройства точное местоположение автомобиля, чтобы водителю было легче искать транспортное средство. Нажатием клавиши "Проложить маршрут" можно найти кратчайший пеший путь к автомобилю. Польза этой опции ощущается на больших открытых паркингах или в тесной городской застройке.

Во втором – получить полную информацию о своих поедках: видеть все свои маршруты и распределять их по категориям (личные, служебные и т.п.), анализировать продолжительность своих поездок и их стоимость, видеть маршруты поездок, читать средний расход топлива за конкретную дистанцию или отрезок времени (день, месяц), подсчитать стоимость эксплуатации автомобиля, отметить суточные пробеги.

В третьем – узнать о ближайшем ТО: времени его прохождения и стандартном перечне работ, которые необходимо выполнить, в последнем – получить информацию о своей модели авто а также расшифровку всех индикаторов панели приборов . Так же просто можно найти и ближайшего дилера.

Вся актуальная информация об остаточном пробеге до регламентного ТО и запись на любимую дилерскую СТО теперь делается в один клик. Никаких записей в блокноте или напоминаний в календаре – одно удобное приложение заменит вам кучу программ и средств. Ваш любимый Peugeot станет вам еще роднее.

Читайте также: В Києві масово евакуюють автомобілі

Приложение MyPeugeot Арр совместимо с операционными системами iOS (версия 6.0 и выше) и Android (версия 2.3 и выше) и уже доступно в Украине в официальных маркетах приложений AppStore и GooglePlay.