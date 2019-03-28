Французька модель вражає оригінальним дизайном на наявністю високих технологій.

Нове покоління седану бізнес-класу Peugeot 508 починає продаватися в Україні. Однак це не зовсім седан, - французи кажуть, що в нього тип кузова «фастбек». Це кузов зі стрімкою, спортивною формою, яка ззаду більше нагадує хетчбек чи купе. Багажник в нього відчиняється разом з заднім склом, тож отвір для багажу значно більший, аніж у традиційних седанів.

Серед головних особливостей дизайну фастбека Peugeot 508 – низький спортивний силует (висота машини всього 1,4 метри), повністю світлодіодна передня оптика (у більшості комплектацій), характерна решітка радіатора. Таким чином дизайнери хотіли виразити новий бренд-імідж марки та даної моделі.

Читайте також: у Peugeot повністю розкрили нове покоління 208

З корми автомобіль виділяється 3D-ліхтарями, великими колісними арками, кількома варіантами виконання вихлопу. Безрамні вікна довершують стрімкий динамічний стиль кузова збоку, надають моделі преміальності, покращують шумоізоляцію.

В салоні – традиційний для Peugeot останніх моделів I-Cocpit: маленьке спортивне кермо, сенсорний дисплей, акцентований до водія, цифрова панель приладів. Водій оточений приладами керування, немов пілот літака.

Окрім того, для флагмана марки передбачене підсвічування салону, якісні матеріали оздоблення. Наприклад, в дорогих версіях шкіра наппа – натуральна. В салоні багато поличок для дрібниць – їх загальний об’єм 32 л. Передні сидіння мають 8 зон масажу, 5 програм, що дуже зручно в далекій дорозі. В автомобілі можна обрати 6 налаштувань консолі приладу, сьоме – персональне. Панорамний дах можна відчинити, причому він не буде забирати місце у пасажирів заднього ряду.

Багажник має об’єм 467 літрів, безключовий доступ, сенсор заднього бамперу.

Акустична система французької компанії Focal оснащена 10 динаміками та сабвуфером, а також активним 12-канальним підсилювачем. Унікальна опція для даного ринкового сегменту – асистент нічного бачення, який має інфрачервону камеру, що реагує на людей та тварин. Окрім того, за доплату присутній цілий ряд інших асистентів: адаптивний круїз-контроль (з функцією зупинки та рушання з місця), утримання в полосі, паркування, автоматичного гальмування в місті, моніторингу сліпих зон (адаптивний, що дає зусилля на кермо), контролю уваги водія, дальнього світла.

Читайте також: тест-драйв Peugeot 5008

Новий Peugeot 508 може оснащуватись одним з трьох двигунів на вибір. Це бензиновий 1,6-літровий (150 к.с.) мотор з 6-ступнічатим автоматом, а також два дизеля – 1,5-літровий (130 к.с.) та 2,0-літровий (180 к.с.). Останні агрегатуються новою 8-ступеневою коробкою передач AISIN, яка забезпечує кращу економічність з можливістю передавати крутний момент до 500 Нм.

Для українського ринку в моделі підвищений кліренс на 1 см (загалом сягає 150 мм), встановлені в базі захист двигуна та підігрів паливної магістралі для дизеля.

Новий Peugeot 508 буде конкурувати в класі бізнес-седанів, де більше половини ринку займає Toyota Camry. Окрім того, в сегменті також представлені VW Passat, Mazda6, Skoda Superb. Продажі в цьому класі в поточному році прогнозуються на рівні 5 тисяч авто, нова 508-ма має продатись тиражем мінімум 120 одиниць. З них на корпоративні продажі прийдеться менше третини. Універсал, який представлений на європейському ринку, в Україні пропонуватись не буде. Принаймні, поки що.

Вартість нового Peugeot 508 становить від 772 200 грн, дизельний варіант оцінений мінімум в 808 500 грн. Найбільш укомплектована версія з дволітровим дизелем та в комплектації GT Line коштує 1 021 600 грн.

Нагадаємо про плани французької марки в Україні у 2019 році.