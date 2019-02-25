В цьому році Peugeot планує вивести на український ринок нові моделі, а також запропонувати для актуальних нові двигуни та трансмісії.

В 2109 році Peugeot планує представити на українському ринку тири нові моделі. Найцікавіша з них – седан Peugeot 508. Модель має дуже виразний дизайн як зовні так і всередині. Вже відомо що топовим двигуном для неї стане 2-літровий 180 сильний дизельний двигун, що працюватиме в парі з 8-діапазонним автоматом.

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Також відомо що в 2019 році на нашому ринку з’являться нові фургони Rifter і Partner. Відомо що вони будь пропонуватись у двох варіантах довжини, будуть 5-та 7-містні версії. Дизельний двигун буде 1,5-літровий потужністю 130 к.с. бензиновий 1,6-літровий. Коробки передач – 6-ступенева механіка або 8-діапазонний автомат.

Крім того стало відомо що для доступного седану Peugeot 301 та кроссоверу 3008 в 2019 році стануть доступні нові силові установки.