В этом году Peugeot планирует вывести на украинский рынок новые модели, а также предложить для актуальных новые двигатели и трансмиссии.

В 2019 году Peugeot планирует представить на украинском рынке три новые модели. Самая интересная из них – седан Peugeot 508. Модель имеет очень выразительный дизайн как снаружи так и внутри. Уже известно, что топовым двигателем для нее станет 2-литровый 180 сильный дизельный двигатель, который будет работать в паре с 8-диапазонным автоматом.

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Также известно, что в 2019 году на нашем рынке появятся новые фургоны Rifter и Partner. Известно, что они будут предлагаться в двух вариантах длины, будут 5-7-местные версии. Дизельный двигатель будет 1,5-литровый мощностью 130 л.с. бензиновый 1,6-литровый. Коробки передач – 6-ступенчатая механика или 8-диапазонный автомат.

Кроме того стало известно, что для доступного седана Peugeot 301 и кроссовера 3008 в 2019 году станут доступны новые силовые установки.