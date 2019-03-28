Французская модель поражает оригинальным дизайном и наличием высоких технологий.

Новое поколение седана бизнес-класса Peugeot 508 начинает продаваться в Украине. Однако это не совсем седан, – французы говорят, что у него тип кузова "фастбэк". Это кузов со стремительной, спортивной формой, который сзади больше напоминает хэтчбек или купе. Багажник у него открывается вместе с задним стеклом, поэтому отверстие для багажа значительно больше, чем в традиционных седанов.

Среди главных особенностей дизайна фастбэка Peugeot 508 – низкий спортивный силуэт (высота машины всего 1,4 метра), полностью светодиодная передняя оптика (в большинстве комплектаций), характерная решетка радиатора. Таким образом дизайнеры хотели выразить новый бренд-имидж марки и данной модели.

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С кормы автомобиль выделяется 3D-фонарями, большими колесными арками, несколькими вариантами исполнения выхлопа. Безрамные окна дополняют стремительный динамичный стиль кузова сбоку, придают модели премиальности, улучшают шумоизоляцию.

В салоне – традиционный для Peugeot последней модели I-Cocpit: маленький спортивный руль, сенсорный дисплей, акцентированный к водителю, цифровая панель приборов. Водитель окружен приборами управления, как пилот самолета.

Кроме того, для флагмана марки предусмотрена подсветка салона, качественные материалы отделки. Например, в дорогих версиях кожа наппа – натуральная. В салоне много полочек для мелочей – их общий объем 32 л. Передние сиденья имеют 8 зон массажа, 5 программ, что очень удобно в дальней дороге. В автомобиле можно выбрать 6 настроек консоли прибора, седьмая – персональная. Панорамную крышу можно открыть, причем она не будет забирать место у пассажиров заднего ряда. Багажник имеет объем 467 литров, бесключевой доступ, сенсор заднего бампера.

Акустическая система французской компании Focal оснащена 10 динамиками и сабвуфером, а также активным 12-канальным усилителем. Уникальная опция для данного рыночного сегмента – ассистент ночного видения, который имеет инфракрасную камеру, что реагирует на людей и животных. Кроме того, за доплату присутствует целый ряд других ассистентов: адаптивный круиз-контроль (с функцией остановки и трогания с места), удержание в полосе, парковка, автоматическое торможение в городе, мониторинг слепых зон (адаптивный, что дает усилие на руль), контроль внимания водителя, дальний свет.

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Новый Peugeot 508 может оснащаться одним из трех двигателей на выбор. Это бензиновый 1,6-литровый (150 л.с.) мотор с 6-ступничатим автоматом, а также два дизеля – 1,5-литровый (130 л.с.) и 2,0-литровый (180 л.с.). Последние агрегатируются новой 8-ступенчатой ​​коробкой передач AISIN, которая обеспечивает лучшую экономичность с возможностью передавать крутящий момент до 500 Нм.

Для украинского рынка в модели повышенный клиренс на 1 см (в среднем достигает 150 мм), установленные в базе защита двигателя и подогрев топливной магистрали для дизеля.

Новый Peugeot 508 будет конкурировать в классе бизнес-седанов, где более половины рынка занимает Toyota Camry. Кроме того, в сегменте также представлены VW Passat, Mazda6, Skoda Superb. Продажи в этом классе в текущем году прогнозируются на уровне 5 тысяч авто, новая 508-я должна продаться тиражом минимум 120 единиц. Из них на корпоративные продажи придется меньше трети. Универсал, который представлен на европейском рынке, в Украине предлагаться не будет. По крайней мере, пока.

Стоимость нового Peugeot 508 составляет от 772 200 грн, дизельный вариант оценен минимум в 808 500 грн. Наиболее укомплектованная версия с двухлитровым дизелем и в комплектации GT Line стоит 1 021 600 грн.

Напомним о планах французской марки в Украине в 2019 году.