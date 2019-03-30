Как модный французский фастбэк чувствует себя на украинских дорогах.

Приземленный силуэт, низкая посадка, высота машины 140 мм – с такими характеристиками легко преодолевать сотни или тысячи километров по европейским магистралям. А как насчет украинских дорог? Чтобы проверить это, журналист "Авто24" отправился из Харьковав Киев на новом Peugeot 508, который только что появился в отечественных дилеров.

Для теста мы выбрали белый 508-ой в максимальной комплектации GT-line. Автомобиль оснащен мощным дизельным мотором 2,0 мощностью 180 л.с. с крутящим моментом 400 Нм. Среди оборудования GT-line – 8-скоростная автоматическая коробка передач Aisin, темная обивка потолка, кожаные сиденья с массажем, полностью LED-фары, адаптивный круиз-контроль с функцией остановки и премиум-аудиосистема Focal (две последние опции – за доплату).

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Как в купе

Входить в машину необычно – как для седана бизнес-класса она действительно низкая. Однако уже даже на первый взгляд понимаешь, что по оснащению и уровню исполнения этот флагман Peugeot не уступает премиум-моделям. И в концепции модели есть определенное сходство с Volkswagen Arteon или Audi A5. Так же, как и у них, в 508-й безрамочные двери. После их закрытия к уплотнителям тихонько подтягивается стекло. Вокруг водителя – настоящий кокпит: небольшое руль, скошенный не только снизу, но и сверху, вроде штурвала или руля болида Ф-1. Развернутый к водителю экран мультимедийки, сиденье, которое удерживает тело со всех сторон, высокая центральная панель и удаленная панель приборов – все настраивает на активное вождение.

Интерьер по эргономике выверенный до мелочей: сенсорные кнопки климата, металлические клавиши мультимедиа, минималистичное меню дисплея, оригинальный рычаг коробки передач ... И хотя приборы оригинальные, поэтому их назначения нужно сначала запомнить. Однако вскоре пользование ими оказывается легким и понятным.

В дорогу!

С помощью металлической кнопки "Старт" заводим двигатель и отправляемся в путь. Разгон быстрый и напористый, а приятный бас дизеля чуть пробивается через шумоизоляцию кузова. Аэродинамические шумы становятся заметными только после 140 км/ч, до этой скорости автомобиль разгоняется легко и незаметно. При необходимости обогнать автомобиль Peugeot 508 ускоряется моментально, без задержек и кик-дауна. Он настойчиво идет вперед, несмотря на наличие подъема. Так же эффективны и тормоза: водитель их может точно дозировать в зависимости от потребности снизить скорость.

Сразу же на кольцевой дороге Харькова нас встретили настоящие украинские дороги – незалатанные и вырезанные дорожниками ямы, наплывы асфальта и заплатки. Как ни странно, но подвеска Peugeot 508 очень достойно проходила эти испытания. Она упруго и достаточно мягко проходила неровности, звук от работы подвески глухой и негромкий, как на дорогих немецких седанах. Никакого дискомфорта от работы задней подвески не чувствовали и пассажиры второго ряда – все та же важная и упругая работа амортизаторов и пружин. Сбалансированная подвеска, которая не напрягает жесткостью, однако и мягкой ее назвать нельзя. И только в очень резких перепадах она срабатывает до отбоя.

По-настоящему ходовая показывает себя на прямых извилистых дорогах, когда позволяет крепко ухватиться за дорогу и без кренов "вылизать" поворот. А на прямых автомобиль стоит на полосе, как вкопанный. Запас тяги есть на любой скорости, даже если ты нажимаешь педаль газа на 140-150 км/ч.

Хорошо сидим!

Во время дальней дороги водитель может немного развлечься. Кроме изменения режимов движения (экономический, спортивный, обычный или собственный), нажатием кнопки на мультируле он может изменить показания приборной панели – сделать ее минималистичной, вывести навигацию или показатели ускорения. Сиденья очень удобные, хорошо удерживают на поворотах. А функция массажа – размять спину даже сидя. Здесь 5 видов массажа различной интенсивности.

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Жаль, пассажиры второго ряда не имеют таких привилегий, хотя тоже не обделены. Здесь достаточно места как над головой (для людей ростом до 185 см), так и для ног. Массажа нет, а вот USB-разъема, дефлекторы обдува, подстаканники в подлокотнике – пожалуйста. Так же как и доступ к отсеку на центральном панели,который охлаждается.

Обзор вперед с заднего ряда перекрывают массивные сиденья с подголовниками, поэтому остается смотреть в боковое окно или поспать, облокотившись головой на наклонную стойку потолка. А чтобы поддержать разговор с водителем, никто из пассажиров не обязан повышать голос – шумоизоляция отличная по всему салону.

Подходит!

В общем, Peugeot 508 достойно справился с отечественными дорогами – причем не только магистральными, но и разбитыми и латаными-перелатаными. За полтысячи километров пути пассажиры и водитель не замучились и не страдали от укачивания. В то же время яркий дизайн 508-го привлекал внимание окружающих, а уверенный "взгляд" передней части не раз убеждал предоставить дорогу. Мощный дизельный двигатель с 8-ступенчатым “автоматом” позволял уверенно обгонять коллег по потоку и был достаточно экономным – при наличии нескольких тянучек в городах и высокой скорости на трассе средний расход горючего составляла 6,5 л на 100 км/ч. Поэтому Peugeot 508 справедливо назвали фастбэк – быстрым, красивым, стильным, технологическим и комфортным даже на украинских неидеальных дорогах.

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