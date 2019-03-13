Новинка вирізняється стильним дизайом та унікальною підвіскою, яка не зважає на вітчизняні дороги.

Відсьогодні в Україні розпочинаються продажі нового кросовера Citroen C5 Aircross. Незважаючи на сильну конкуренцію в сегменті C-SUV, в якому представлено новинку, у Citroen C5 Aircross є багато сильних сторін. Це насамперед харизматичний дизайн від Сітроен, 30 варіантів персоналізації, інноваційна підвіска, кліренс 18 см, комфортні сидіння Advanced Control, три індивідуальні сидіння другого ряду з можливістю регулювання, багато простору в салоні (найбільша колісна база в сегменті 2,73 м), великий багажник (550 л з можливістю збільшення до 660 л, якщо сидіння зсунути), акустичний комфорт (подвійне ламінування скла), багато місць для невеликих речей, підстаканників, великий скляний панорамний дах, що відчиняється, дизельний економічний двигун 180 к.с. з суперсучасною 8-ступеневою коробкою передач.

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Зовні новий Citroen C5 Aircross виконаний у новому фірмовому стилі французької компанії: спереді - двосекційні фари, позаду - тривимірні задні ліхтарі. Атрибути, притаманні SUV - великі колісні арки, пластиковий обвіс.

Автомобіль можно обрати з одним з трьох двигунів - 1,6-літровий з 6-ступінчатим “автоматом” та 1,5-літровий бензинові двигуни, а також з 2-літровий дизель (останні два мотори - з 8-ступеневою коробкою передач).

Citroen C5 Aircross призначений для тих людей, хто цінує комфорт, сучасні технології, має сім’ю, любить подороржувати, мають активну життєву позицію та воліють виділятися в натовпі.

Вартість нового Citroen C5 Aircross стартує з 703 тисячі грн, топова - 853 400 грн (з дволітровим дизелем). План продажів - 440 шт в 2019 році, це 2,1% сегменту.

Нагадаємо, що показала компанія Citroen на Женевському автосалоні.