На Женевському автосалоні 2019 компанія Citroen починає святкувати власний віковий ювілей.

Все це знаходить своє відображення в фірмовому стенді Citroen, який розбитий на кілька тематичних експозицій.

Історична спадщина

На стенді будуть представлені три культові історичні автомобілі, які знаменують собою найважливіші етапи розвитку – Type A, Traction Avant, 2 CV. Також представлені сучасні моделі в спеціальній лімітованій версії Origins, яка випущена на честь ювілею компанії.

Читайте також: Женевський автосалон: Skoda показала новий крососвер Kamiq та електричний концепт Vision iV

Розвиток

Сучасний модельний ряд – запорука нинішніх успіхів марки. Крім дебюту спеціальних лімітованих версій Origins, які будуть показані вперше, також буде представлений актуальний флагман – SUV C5 Aircross. Всі моделі демонструють сміливий дизайн, який заснований на 100-річному досвіді компанії та напрацюваннях фірмової програми Citroen Advanced Comfort®.

Світовий дебют концепт-кара SpaceTourer The Citroenist – вена, який пропонується в парі з велосипедом. Новий концепт-кар створений як вен, який пропонує місце для відпочинку (ліжко для сну) і роботи (мобільний онлайн-офіс). Такий собі багатоцільовий автомобіль для любителів пригод.

Презентація гоночного ралійного боліда C3 WRC, який недавно переміг в Ралі Монте-Карло, ознаменувавши соту перемогу в гонках WRC.

Бачення майбутнього від Citroen

Світовий дебют концепту Ami One, який наповнений оригінальністю. Це 2-місний електромобіль, який ставить цифрові технології в основу нового спілкування з власником/користувачем, пропонує максимум міської мобільності.

Стенд Citroen є простором, який об'єднує дизайн і комфорт, знаменує собою святкування 100-річного ювілею Марки, пропонує дві контрастні зони: La Maison Citroen – данина історичному минулому і Comptoir Ami One – символ руху в майбутнє.