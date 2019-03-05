На Женевском Автосалоне 2019 компания Citroen начинает праздновать собственный вековой юбилей.

Все это находит свое отражение в фирменном стенде Citroen, который разбит на несколько тематических экспозиций.

Историческое наследие

На стенде будут представлены три культовых исторических автомобиля, которые знаменуют собой важнейшие этапы развития – Type A, Traction Avant, 2 CV. Также представлены современные модели в специальной лимитированной версии Origins, которая выпущена в честь юбилея компании.

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Развитие

Современный модельный ряд – залог нынешних успехов марки. Помимо дебюта специальных лимитированных версий Origins, которые будут показаны впервые, также будет представлен актуальный флагман – SUV C5 Aircross. Все модели демонстрируют смелый дизайн, который основан на 100-летнем опыте компании и наработках фирменной программы Citroen Advanced Comfort®.

Мировой дебют концепт-кара SpaceTourer The Citroenist – вэна, который предлагается в паре с велосипедом. Новый концепт-кар создан как вэн, который предлагает место для отдыха (кровать для сна) и работы (мобильный онлайн-офис). Такой себе многоцелевой автомобиль для любителей приключений.

Презентация гоночного раллийного болида C3 WRC, который недавно победил в Ралли Монте-Карло, ознаменовав сотую победу в гонках WRC.

Видение будущего от Citroen

Мировой дебют концепта Ami One, который наполнен оригинальностью. Это 2-местный электромобиль, который ставит цифровые технологии в основу нового общения с владельцем/пользователем, предлагает максимум городской мобильности.

Стенд Citroen является пространством, которое объединяет дизайн и комфорт, знаменует собой празднование 100-летнего юбилея Марки, предлагает две контрастные зоны: La Maison Citroen – дань историческому прошлому и Comptoir Ami One – символ движения в будущее.