Новинка отличается стильным дизайном и уникальной подвеской, которая не учитывает отечественные дороги.

С сегодняшнего дня в Украине начинаются продажи нового кроссовера Citroen Aircross C5. Несмотря на сильную конкуренцию в сегменте C-SUV, в котором представлена новинка, в Citroen C5 Aircross есть много сильных сторон. Это прежде всего харизматичный дизайн от Ситроен, 30 вариантов персонализации, инновационная подвеска, клиренс 18 см, комфортные сидения Advanced Control, три индивидуальных сиденья второго ряда с возможностью регулировки, много пространства в салоне (самая большая колесная база в сегменте 2,73 м), большой багажник (550 л с возможностью увеличения до 660 л, если сиденья сдвинуть), акустический комфорт (двойное ламинирование стекла), много мест для небольших вещей, подстаканников, большой стеклянная панорамная крыша, которая открывается, дизельный экономичный двигатель 180 к.с. с суперсовременной 8-ступенчатой коробкой передач.

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Внешне новый Citroen C5 Aircross выполнен в новом фирменном стиле французской компании: спереди – двухсекционные фары, сзади – трехмерные задние фонари. Атрибуты, присущие SUV – большие колесные арки, пластиковый обвес.

Автомобиль можно выбрать с одним из трех двигателей – 1,6-литровый с 6-ступенчатым “автоматом” и 1,5-литровый бензиновые двигатели, а также 2-литровый дизель (последние два мотора – с 8-ступенчатой коробкой передач).

Citroen Aircross C5 предназначен для тех людей, кто ценит комфорт, современные технологии, имеет семью, любит путешествовать, имеет активную жизненную позицию и предпочитает выделяться в толпе.

Стоимость нового Citroen Aircross C5 стартует с 703 тысячи грн, топовая – 853 400 грн (с двухлитровым дизелем). План продаж – 440 шт в 2019 году, это 2,1% сегмента.

Напомним, что показала компания Citroen на Женевском автосалоне.