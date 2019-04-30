Традиційно Шанхайський автосалон багатий локальними прем'єрами – автомобільними новинками, які призначені виключно для китайського ринку і не продаються в інших країнах. Але є у китайських брендів і новинки глобальні, деякі з яких найближчим часом потраплять і на український ринок.

Кількість китайських автомобільних брендів обчислюється десятками і наближається до сотні. Але в Україну поставляють свої моделі всього кілька компаній, найактивніша з яких – Great Wall Motors. На базі її машинокомплектів навіть роблять транспорт для військових в Україні.

GWM оголосила експортну політику пріоритетною. Зараз компанія має представництва в понад 50 країнах і планує завоювати найбільші світові ринки. Найближчим часом буде побудований завод в Росії, а потім планується будівництво заводу в США.

Читайте також: Тест-драйв Lexus UX 250h: сила другого враження

Найцікавіша з реальних новинок, яка може потрапити на наш ринок – Wey VV7. Цей автомобіль давно продається в Китаї. Преміальний китайський кросовер (як би дивно це не звучало) виглядає досить агресивно. Володіє добротним салоном, багатий в плані оснащення і дуже гідно показав себе на дорозі. Нам вдалося на ньому покататися по заводському полігоні. Цілком ймовірно, що вже в 2020 році цей автомобіль може потрапити в Україну. Про ціни поки говорити рано, але за попередніми даними прайс буде вельми привабливим.

Wey VV7

Друга реальна для України прем'єра – Haval F7. Його складно назвати новинкою, в Китаї він вже давно продається. В українського імпортера Great Wall є плани привезти його в Україну вже у вересні. Комфортний, просторий, в міру динамічний і дуже технологічний, він припаде до вподоби людям сімейним і забезпеченим. Його більш амбітний і агресивний побратим Haval F7x орієнтований на молоду аудиторію, але його поки везти в Україну не планують.

Haval F7

Найближче до наших реалій – пікап Great Wall Wingle 7. Він буде представлений на “Агро Авто Шоу” в Києві 4-6 червня. На ньому теж вдалося прокататися по тестовому заводському полігоні. Досить простий і брутальний пікап не може похвалитися ураганним розгоном і еталонною поведінкою в повороті. Але пряму тримає дуже впевнено, та й з ямами і вибоїнами розправляється “на ура”!

Потужні задні ресори обіцяють забезпечити пристойну вантажопідйомність, а непогано налаштована електроніка цілком оперативно втручається в управління, запобігаючи небезпечним ситуаціям.

Great Wall Wingle 7

Для України Great Wall Wingle 7 буде доступний з дизельним або бензиновим двигуном, також буде запропонована автоматична коробка пеередач. Вибрати можна буде з двох версій – Standart і Long. Ціни – від 638 400 грн. і від 651 439 грн. відповідно.



Ora R1

Новинка з серії бажаних – Ora R1. Компактний електромобіль з дуже милим дизайном, електромотором потужністю 48 к. с. і батареєю, здатною забезпечити запас ходу в 300-350 км. У Китаї такі автомобілі вже давно їздять – їх ціна $8000-11000 (з урахуванням субсидій від держави). До нас їх поки поставляти не планують, хоча на них, напевно, був би попит.

Також цікаво: В Україні пішохідні переходи будуть малювати по діагоналі: відео