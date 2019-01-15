Компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил України. Цьогоріч військові отримають ще більше таких авто від українського виробника. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Компанія "Богдан Моторс" підписала новий контракт із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" до Збройних сил України. Цьогоріч військові отримають ще більше таких авто від українського виробника. Про це повідомляє прес-служба корпорації.

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"Українська армія отримає модернізовані автомобілі "Богдан 2251". У 2018 році вони отримали низку змін, які узгоджувалися із військовими медиками та представниками Міністерства оборони. Тепер модернізовані "Богдан 2251" поступово замінюють застарілі радянські УАЗи, отримуючи схвальні відгуки від представників ЗСУ", - повідомив автовиробник.



У корпорації нагадали, що 2018-го "Богдан Моторс" достроково виконав контракт на виготовлення і постачання санітарних автомобілів "Богдан 2251". Вони пристосовані для вивезення поранених з медичних підрозділів, мобільних шпиталів та подальшої евакуації.



За рахунок виробника автомобілі пережили 10 змін: було переглянуто устаткування кабіни водія та медичного КУНГ-у автомобіля. До інтер’єра медичного відділення внесли зміни для більш комфортного перебування під час виконання завдань, зокрема, обладнали автономною системою підігріву, а паливну систему - спеціальним обігрівачем. У Міноборони заявили, що оновлена версія санітарного автомобіля "Богдан 2251" врахувала усі побажання військових та медиків.



До появи на фронті "Богданів-2251", основним санітарним автомобілем в українському війську був УАЗ-452. За словами військових водіїв, "Богдан 2251" значно перевищує за характеристиками свого попередника, який використовувався ще з радянських часів і міг підвести у будь-який момент.

Богдан 2251 — санітарний автомобіль розроблений корпорацією "Богдан" на основі китайського Great Wall Wingle 5