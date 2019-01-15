Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы Украины. В этом году военные получат еще больше таких авто от украинского производителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы Украины. В этом году военные получат еще больше таких авто от украинского производителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Украинская армия получит модернизированные автомобили "Богдан 2251". В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные "Богдан 2251" постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ", – сообщил автопроизводитель.

В корпорации напомнили, что в 2018-м "Богдан Моторс" досрочно выполнил контракт на изготовление и поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251". Они приспособлены для вывоза раненых из медицинских подразделений, мобильных госпиталей и последующей эвакуации.

За счет производителя автомобили пережили 10 изменений: было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского КУНГ автомобиля. В интерьер медицинского отделения внесли изменения для более комфортного пребывания во время выполнения задач, в частности, оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему – специальным обогревателем. В Минобороны заявили, что обновленная версия санитарного автомобиля "Богдан 2251" учла все пожелания военных и медиков.

До появления на фронте "Богданов-2251", основным санитарным автомобилем в украинской армии был УАЗ-452. По словам военных водителей, "Богдан 2251" значительно превышает по характеристикам своего предшественника, который использовался еще с советских времен и мог подвести в любой момент.

Богдан 2251 – санитарный автомобиль, который разработан корпорацией "Богдан" на основе китайского Great Wall Wingle 5