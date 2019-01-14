Практически все украинские страховые компании очень любят занижать выплаты на восстановление автомобиля после ДТП. Для этого у них специальная схема, о которой мы и поговорим подробнее.

Один из наиболее часто задаваемых адвокату вопросов по делам о ДТП: "Мне восстановить машину будет стоить 70 тысяч гривен, а эксперт насчитал только 35, почему?!" Часто в таких случаях видят "козни" страховых компаний, желающих уменьшить сумму выплаты. Да, бывает (и не только в случае со страховыми компаниями), когда "занижают" номенклатуру необходимых работ или стоимость нормо-часа. Но это – сравнительно редко. Обычно причина в другом.

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Называется эта причина "коэффициент износа". Вводится этот коэффициент, что интересно, изначально не законом, а методикой автотовароведческой экспертизы. Ознакомиться с методикой можно по ссылке. Но, поскольку методика написала "для экспертов" (и с большим количеством формул), изложим суть проблемы доступно для "обычных граждан".

Как известно, автопарк в Украине, в основном, не новый. И если в ДТП попадает автомобиль, который был в эксплуатации (по общему правилу, более 5 лет для производства бывшего СССР, 7 лет для "иномарок"), то, в зависимости от года выпуска и пробега, эксперт должен определить коэффициент физического износа. Этот коэффициент для старых автомобилей может достигать 70%. Дальше происходит вот что. Эксперт устанавливает повреждения автомобиля, определяет перечень необходимых работ и запчастей. Но если стоимость работ и материалов (например, краски) он использует для определения размера ущерба в полном объёме, то стоимость необходимых запчастей – с использованием того самого коэффициента износа. То есть: если коэффициент износа автомобиля 50%, то при определении размера ущерба стоимость запчастей будет подлежать возмещению наполовину. А если коэффициент износа 70% - то только на 30%.

Именно по этой причине, в большинстве случаев, сумма, которую определила экспертиза, оказывается недостаточной для реального восстановления автомобиля. Потому что, как правило, запчасти при восстановлении используются новые. Как минимум, частично.

Но предъявить претензии непосредственно эксперту – тоже сложно: он действует в соответствии с методикой, официально утверждённой… Здесь нужно сделать несколько замечаний. Прежде всего: такой подход практикуется с глубоко советского времени. И "перекочевал" в соответствующий нормативный акт уже украинский.

С практической точки зрения, если мы даже восстанавливаем автомобиль с использованием бывших в употреблении запчастей, то их стоимость, вероятнее всего, никак не совпадёт с размером коэффициента. В одном случае – запчасти можно приобрести за гроши (а если найти кузовные детали совпадающего цвета, ещё и на покраске сэкономить). В другом, особенно если автомобиль – редкой модели, они будут почти не дешевле новых. Ещё и не найдёшь.

С правовой точки зрения – ситуация складывается абсурдная.

Во-первых, такой подход не применяется к другому имуществу. Если вам, например, хулиган разбил айфон, то в случае возмещения ущерба сумма будет определена – как стоимость замены разбитого экрана на айфоне. Абсурдно ставить вопрос о том, чтобы эту сумму уменьшить, потому что вашему айфону уже год. Если вашу квартиру залил сосед, тоже вряд ли будет определяться коэффициент износа обоев, которые нужно поклеить заново. Более того. Если в результате ДТП будет снесён забор вашего дома, никто не станет определять возраст досок и гвоздей, из которых забор построен, и снижать размер возмещения ущерба. Вопрос будет стоять о том, сколько стоит восстановить забор.

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А для автомобилей почему-то приняты "особые" правила. Между тем, у нас во многих вопросах и аспектах именно "автомобильную" сферу последовательно стараются исключить из общего действия правовых принципов и даже прав человека. Очевидно, что такой подход является совершенно недопустимым. И с ним некоторые адвокаты борются всю свою профессиональную жизнь… И, как видим, даже определение размера ущерба – один из таких случаев. Который не мог не привлечь внимания.

Не менее интересно и другое. А насколько же такая методика закону соответствует?

Принципы возмещения ущерба определяет Гражданский кодекс. Приведём соответствующую норму.

"Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

1. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі."

Как видим, тут нет ничего про износ. В случае возмещения ущерба путём восстановления повреждённой вещи – размер убытков (ущерба) определяется в соответствии с реальной стоимостью работ, необходимых для восстановления. Никакого уменьшения в соответствии с износом. Причём выбор способа возмещения принадлежит исключительно потерпевшему.

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Что делать в таком случае потерпевшему? Во-первых, если приходится обращаться в суд, правильно формулировать исковые требования. (Нужно учитывать, что в случае возмещения ущерба страховой компанией по полису страхования гражданско-правовой ответственности – правила такого возмещения регулируются специальным законом. Непосредственно к виновнику иск можно предъявлять, если его ответственность не была застрахована, или если сумма возмещения превышает лимит ответственности страховой компании.)

Но если подходить более глобально… Ныне действующий Кодекс административного судопроизводства даёт возможность субъектам правоотношений, в которых применён или может быть применён тот или иной нормативный акт (подзаконный), считающему, что акт полностью или частично не соответствует закону, его обжаловать в судебном порядке. Это предусмотрено, в частности, ст.264 КАС. Причём такое обжалование возможно в течение всего срока действия такого нормативного акта.

Поэтому тот владелец повреждённого в ДТП автомобиля, которому эксперты посчитали размер ущерба, применив тот самый коэффициент износа, может обратиться с таким административным иском. Причём (это специфика административного процесса!) именно ответчики должны будут доказывать соответствие закону соответствующих норм. (А насколько этот принцип определения размера ущерба соответствует прямой норме Гражданского кодекса, видно из изложенного выше.) Ждём, пока кто-нибудь это сделает…

Между прочим, в определении размера ущерба от ДТП при повреждении автомобиля есть ещё одна проблема: признание этого автомобиля уничтоженным при "нецелесообразности восстановления", вопреки воле собственника. Там правовых вопросов тоже много. Но об этом как-нибудь в другой раз.