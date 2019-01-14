Практично всі українські страхові компанії дуже люблять занижувати виплати на відновлення автомобіля після ДТП. Для цього у них спеціальна схема, про яку ми і поговоримо докладніше.

Одне з найбільш поширених адвокату питань у справах про ДТП: "Мені відновити машину буде коштувати 70 тисяч гривень, а експерт нарахував тільки 35, чому?!" Часто в таких випадках бачать "підступи" страхових компаній, що бажають зменшити суму виплати. Так, буває (і не тільки у випадку зі страховими компаніями), коли "занижують" номенклатуру необхідних робіт або вартість нормо-години. Але це – порівняно рідко. Зазвичай причина в іншому.

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Називається ця причина "коефіцієнт зносу". Вводиться цей коефіцієнт, що цікаво, спочатку не законом, а методикою товарознавчої експертизи. Ознайомитися з методикою можна за посиланням. Але, оскільки методика написана "для експертів" (і з великою кількістю формул), викладемо суть проблеми доступно для "звичайних громадян".

Як відомо, автопарк в Україні, в основному, не новий. І якщо в ДТП потрапляє автомобіль, який був в експлуатації (за загальним правилом, більше 5 років для виробництва колишнього СРСР, 7 років для "іномарок"), то, в залежності від року випуску та пробігу, експерт повинен визначити коефіцієнт фізичного зносу. Цей коефіцієнт для старих автомобілів може досягати 70%. Далі відбувається ось що. Експерт встановлює пошкодження автомобіля, визначає перелік необхідних робіт і запчастин. Але якщо вартість робіт і матеріалів (наприклад, фарби) він використовує для визначення розміру шкоди в повному обсязі, то вартість необхідних запчастин – з використанням того самого коефіцієнта зносу. Тобто: якщо коефіцієнт зносу автомобіля 50%, то при визначенні розміру шкоди вартість запчастин підлягатиме відшкодуванню наполовину. А якщо коефіцієнт зносу 70% – то тільки на 30%.

Саме з цієї причини, в більшості випадків, сума, яку визначила експертиза, виявляється недостатньою для реального відновлення автомобіля. Тому що, як правило, запчастини при відновленні використовуються нові. Як мінімум, частково.

Але пред'явити претензії безпосередньо експерту – теж складно: він діє відповідно до Методики, офіційно затвердженої ... тут потрібно зробити кілька зауважень. Перш за все: такий підхід практикується з глибоко радянського часу. І "перекочував" у відповідний нормативний акт вже український.

З практичної точки зору, якщо ми навіть відновлюємо автомобіль з використанням вживаних запчастин, то їх вартість, найімовірніше, ніяк не співпаде з розміром коефіцієнта. В одному випадку – запчастини можна придбати за гроші (а якщо знайти кузовні деталі, що збігаються за кольором, ще й на фарбуванні заощадити). В іншому, особливо якщо автомобіль – рідкісної моделі, вони будуть майже не дешевше нових. Ще й не знайдеш.

З правової точки зору ситуація складається абсурдна.

По-перше, такий підхід не застосовується до іншого майна. Якщо вам, наприклад, хуліган розбив айфон, то в разі відшкодування збитку сума буде визначена – як вартість заміни розбитого екрану на айфоні. Абсурдно ставити питання про те, щоб цю суму зменшити, тому що вашому айфону вже рік. Якщо вашу квартиру залив сусід, теж навряд чи буде визначатися коефіцієнт зносу шпалер, які потрібно поклеїти заново. Більше того, якщо в результаті ДТП буде знесений паркан вашого будинку, ніхто не стане визначати вік дощок і цвяхів, з яких побудований паркан, і знижувати розмір відшкодування збитку. Питання буде стояти про те, скільки коштує відновити паркан.

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А для автомобілів чомусь прийняті "особливі" правила. Між тим, у нас в багатьох питаннях і аспектах саме "автомобільну" сферу послідовно намагаються виключити із загальної дії правових принципів і навіть прав людини. Очевидно, що такий підхід є абсолютно неприпустимим. І з ним деякі адвокати борються все своє професійне життя... і, як бачимо, навіть визначення розміру збитку – один з таких випадків. Який не міг не привернути уваги.

Не менш цікаво й інше. А наскільки ж така методика відповідає закону?

Принципи відшкодування шкоди визначає Цивільний кодекс. Наведемо відповідну норму.

"Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

1. З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язаннями зв'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі."

Як бачимо, тут немає нічого про знос. У разі відшкодування шкоди шляхом відновлення пошкодженої речі – розмір збитків (шкоди) визначається відповідно до реальної вартості робіт, необхідних для відновлення. Ніякого зменшення відповідно до зносу. Причому вибір способу відшкодування належить виключно потерпілому.

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Що робити в такому випадку потерпілому? По-перше, якщо доводиться звертатися в суд, правильно формулювати позовні вимоги. (Потрібно враховувати, що у разі відшкодування шкоди страховою компанією за полісом страхування цивільно-правової відповідальності – правила такого відшкодування регулюються спеціальним законом. Безпосередньо до винуватця позов не можна пред'являти, якщо його відповідальність не була застрахована, або якщо сума відшкодування перевищує ліміт відповідальності страхової компанії.)

Але якщо підходити глобально... Нині чинний Кодекс адміністративного судочинства дає можливість суб'єктам правовідносин, в яких використовується або може бути застосований той або інший нормативний акт (підзаконний), який вважає, що акт повністю або частково не відповідає закону, його оскаржити в судовому порядку. Це передбачено, зокрема, ст. 264 КАС. Причому таке оскарження можливе протягом усього строку дії такого нормативного акту.

Тому той власник пошкодженого в ДТП автомобіля, якому експерти порахували розмір шкоди, застосувавши той самий коефіцієнт зносу, може звернутися з таким адміністративним позовом. Причому (це специфіка адміністративного процесу!) саме відповідачі повинні будуть доводити відповідність закону відповідних норм. (А наскільки цей принцип визначення розміру шкоди відповідає прямій нормі Цивільного кодексу, видно з викладеного вище.) Чекаємо, поки хто-небудь це зробить…

Між іншим, у визначенні розміру збитків від ДТП при пошкодженні автомобіля є ще одна проблема: визнання цього автомобіля знищеним при "недоцільності відновлення", всупереч волі власника. Там правових питань теж багато. Але про це якось іншим разом.