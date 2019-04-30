Традиционно Шанхайский автосалон богат локальными премьерами – автомобильными новинками, которые предназначены исключительно для китайского рынка и не продаются в других странах. Но есть у китайских брендов и новинки глобальные, некоторые из которых в ближайшее время попадут и на украинский рынок.

Количество китайских автомобильных брендов исчисляется десятками и приближается к сотне. Но в Украину поставляют свои модели всего несколько компаний, самая активная из которых – Great Wall Motors. На базе ее машинокомплектов даже делают транспорт для военных в Украине.

GWM же объявила экспортную политику приоритетной. Сейчас компания имеет представительства в более 50 странах и планирует завоевать самые крупные мировые рынки. В ближайшее время будет построен завод в России, а затем планируется строительство завода в США.

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Самая интересная из реальных новинок, которая может попасть на наш рынок – Wey VV7. Этот автомобиль давно продается в Китае. Премиальный китайский кроссовер (как бы странно это не звучало) выглядит весьма агрессивно. Обладает добротным салоном, богат в плане оснащения и очень достойно показал себя на дороге. Нам удалось на нем прокатиться по заводскому полигону. Вполне вероятно, что уже в 2020 году этот автомобиль может попасть в Украину. О ценах пока говорить рано, но по предварительным данным прайс будет весьма привлекательным.

Wey VV7

Вторая реальная для Украины премьера - Haval F7. Его сложно назвать новинкой, в Китае он уже давно продается. У украинского импортера Great Wall есть планы привезти его в Украину уже в сентябре. Комфортный, просторный, в меру динамичный и весьма технологичный, он придется по нраву людям семейным и состоявшимся. Его более амбициозный и агрессивный собрат Haval F7x ориентирован на молодую аудиторию, но его пока везти в Украину не планируют.

Haval F7

Ближе всего к нашим реалиям – пикап Great Wall Wingle 7. Он будет представлен на Агро Авто Шоу в Киеве 4-6 июня. На нем тоже удалось прокатиться по тестовому заводскому полигону. Довольно простой и брутальный пикап не может похвастаться ураганным разгоном и эталонным поведением в повороте. Но прямую держит очень уверенно, да и с ямами и ухабами расправляется на ура!

Мощные задние рессоры обещают обеспечить приличную грузоподъемность, а неплохо настроенная электроника вполне оперативно вмешивается в у правление, предотвращая опасные ситуации.

Great Wall Wingle 7

Для Украины Great Wall Wingle 7 будет доступен с дизельным или бензиновым двигателем, также будет предложена автоматическая коробка пеередач. Выбрать можно будет из двух версий - Standart и Long. Цены - от 638400 грн. и от 651 439 грн. соответственно.



Ora R1

Новинка из серии желаемых - Ora R1. Компактный электромобиль с очень милым дизайном, электромотором мощностью 48 л.с. и батареей, способной обеспечить запас хода в 300-350 км. В Китае такие автомобили уже давно ездят – их цена $8000-11000 (с учетом субсидий от государства). К нам их пока поставлять не планируют, хотя на них наверняка был бы спрос.

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