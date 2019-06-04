В рамках виставки Agro Auto Show 2019 був презентований новий для України багатофункціональний пікап Great Wall Wingle 7.

Компанія "Богдан-Індустрія" - офіційний дистриб'ютор автомобілів Great Wall і HAVAL в Україні продемонструвала свою новинку Great Wall Wingle 7. Також в рамках виставкового заходу компанія "Богдан-Індустрія" представить весь модельний ряд пікапів Great Wall, який складається лише з пікапів. Новинка представлена у двох версіях – стандартній та подовженій. Ціни – 638 400 грн. та 651 439 грн. відповідно.

Читайте також: Які прем'єри автомобілів пройдуть на виставці "АгроАвтоШоу"

"Wingle 7 - це справжній прорив в індустрії пікапів. Це перша модель, розроблена відповідно до нової стратегії Great Wall Pickup, яка відрізняється від своїх попередників стильним дизайном, професійним інтер'єром на рівні позашляховика, а також інтелектуальної безпекою. Раніше модель була представлена в Китаї на ринку пікапів середнього і високого класу, тепер в рамках глобального запуску моделі ми готові представити новинку в Україні. - розповідає Борис Ткаленко, директор компанії "Богдан-Індустрія".

Wingle 7 - це багатофункціональний пікап з дуже багатою комплектацією. Повний привід, ESP, камера заднього виду, автоматичний кондиціонер, високоякісний навісний екран, електрорегулювання сидінь в 6-ти напрямках. Завдяки комфортного інтер'єру і хорошому оснащенню, цей автомобіль здатний зацікавити широку аудиторію і задовольнити потреби сім'ї, підприємців, а також любителів бездоріжжя. Крім того, Wingle 7 - хороша модель для переобладнання, яку можна переобладнати в фургон або евакуатор. Wingle 7 - відмінний помічник в бізнесі і господарстві. Габарити моделі складають 5395 мм у довжину, 1800 мм в ширину і 1760 мм у висоту, при цьому вантажна платформа довжиною 1,68 м здатна транспортувати великий об'ємний вантаж вагою до 1000 кг .