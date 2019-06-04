Он последним из тройки миниатюрных ситикаров Volkswagen Group получил электрическую силовую установку.

Электрический Seat Mii, как и его собрат Skoda Citigo-e IV, представленный в прошлом месяце, представляет собой первый электрокар марки, на который возложена миссия проложить путь для следующих электрокаров.

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Появление электрического Mii также ставит точку в истории Mii с двигателем внутреннего сгорания – производство таких машин прекращается в июле. Вполне ожидаемо, электрический Seat Mii получил свою силовую установку от Skoda Citigo-e IV, такую же, как у Volkswagen e-Up. Это означает, что Mii имеет в запасе 61 киловатт или 82 лошадиные силы мощности и 212 Нм крутящего момента.

Mii Electric почти не отличается от бензиновых версий модели. Несколько шильдиков и особые 16-дюймовые колеса – вот и все отличия. Внутри разница заметнее, благодаря новой приборной панели. Базовая комплектация электрокара будет включать атмосферную подсветку салона, подогрев сидений, а также кожаная отделка руля, рукоятки коробки передач и ручного тормоза.



Фото: салон Seat Mii Electric / Seat

Также базовые версии Mii Electric оснащаются большим количеством электронных систем безопасности, сравнительно с бензиновыми. Среди них система удержания рядности и распознавания дорожных знаков, а также впервые применена новая функция Seat Connect, что обеспечивает удаленный доступ и управление автомобилем через смартфон.

Фото: Seat Mii Electric / Seat

Электрокар появится у европейских дилеров в первой четверти 2020 года, а предварительные заказы дилеры 13 европейских стран начнут принимать уже этой осенью. Производство начнется в Братиславе в четвертом квартале 2019 года. Seat уверяет, что Mii Electric будет “одним из самых доступных электромобилей на рынке”.

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