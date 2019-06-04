Він останнім з трійки мініатюрних сітікарів Volkswagen Group отримав еелктричну силову установку.

Електричний Seat Mii, як і його побратим Skoda Citigo-e ІV, представлений минулого місяця, являє собою перший електрокар марки, на який покладена місія прокласти шлях для наступних електрокарів.

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Поява електричного Mii також ставить крапку в історії Mii з двигуном внутрішнього згоряння – виробництво таких машин припиняється у липні. Цілком очікувано, електричний Seat Mii отримав свою силову установку від Skoda Citigo-e IV, таку ж, як у Volkswagen e-Up. Це означає, що Mii має в запасі 61 кіловат або 82 кінські сили потужності і 212 Нм крутного моменту.

Mii Electric майже не відрізняється від бензинових версій моделі. Кілька шильдиків та особливі 16-дюймові колеса – оце й усі відмінності. Всередині різниця помітніша, завдяки новій приладовій панелі. Базова комплектація електрокара включатиме атмосферну підсвітку салону, підігрів сидінь, а також шкіряне оздоблення керма, руків’я коробки передач і ручного гальма.



Фото: салон Seat Mii Electric / Seat

Також базові версії Mii Electric оснащуються більшою кількістю електронних систем безпеки, порівняно з бензиновими. Серед них система утримання рядності та розпізнавання дорожніх знаків, а також вперше застосована нова функція Seat Connect, що забезпечує віддалений доступ і керування автомобілем через смартфон.

Фото: Seat Mii Electric / Seat

Електрокар з’явиться в європейських дилерів у першій чверті 2020 року, а попередні замовлення дилери 13 європейських країн почнуть приймати вже цієї осені. Виробництво розпочнеться в Братиславі у четвертому кварталі 2019 року. Seat запевняє, що Mii Electric буде “одним з найбдоступіших електромобілів на ринку”.

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