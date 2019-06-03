У китайському місті Шеньчжень, де зараз проходить місцевий автосалон, чеська марка представила концепт Skoda Vision GT

За деякими відомостями, Vision GT натякає на майбутню новинку Skoda – молодіжну версію паркетника Kamiq. При цьому дизайнери не полінувалися намалювати повністю новий передок, а також наділити машину спадаючим дахом. На жаль, ніяких інших подробиць на поточний момент немає.

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Китайська преса впевнено обіцяє, що концепт Vision GT через деякий час стане серійним кросовером! Притому модель буде представлена не тільки на китайському, але і на інших ринках.

Нагадаємо, що зараз під ім’ям Kamiq існують машини для Європи і Китаю, які значно відрізняються один від одного. В цілому, європейська версія отримала більш витончений і спортивний зовнішній вигляд: її можна відрізнити за іншою решіткою радіатора, більш рельєфному капоту, С-подібним заднім ліхтарям, а також по більшим колесам.

До того ж базовий китайський Kamiq створений на старій агрегатній базі PQ25 від "Рапіда". А ось під європейську модифікацію моделі "підкотили" більш сучасну модульну платформу MQB-A0. Цілком можливо, що майбутній "молодіжний кросовер" теж збереже такий поділ платформ: для Китаю – PQ25, для Європи – MQB-A0.