Невідомо, чи це рішення допомогло подружжю налагодити стосунки, але хтивець точно поплатився і морально, й матеріально.

Мешканка міста Барранкілья в Колумбії обрала незвичний спосіб присоромити свого чоловіка, якого упіймала на перелюбі.

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“Героєм” цього відео став Хайро Варгас. Заскочивши його з іншою, його дружина ладна була подавати на розлучення, однак йому вдалось умовити її якось загладити свою провину. Навряд чи він чекав, що вона зажадає, аби він пережив приниження, катаючись містом на даху машини голим.

Влаштований парочкою “парад” спричинив затори на жвавому проспекті Муррільо, оскільки автомобілісти зупиняли машини, аби спостерігати за тим, що відбувається.

Врешті решт подружжя затримала колумбійська дорожня поліція, викликана кимось зі свідків. Правоохоронці заарештували Варгаса за те, що він своїм виглядом спровокував дорожній затор і наклали штраф, еквівалентний 150 доларів США.

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