Виробник заявляє, що наліпка тримається 10 років.

Компанія American Road Patch розробила захисне покриття для латок дорожніх вибоїн, яке запобігає повторному утворенню ям та розростанню тріщин.

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Пластир без лікарських речовин у вигляді липкої стрічки називається лейкопластир. Він використовується для захисту невеликих ран, коли накладення повноцінної пов'язки недоцільно, закриває і захищає рану від попадання бруду, бактерій, не допускає повторного механічного пошкодження, стягує краї ран, що робить процес загоєння більш швидким і безболісним.

Практично те ж саме можна сказати про винахід American Road Patch, з тією лише різницею, що рани знаходяться не на тілі людини, а на дорожному покритті. Дорожний лейкопластир є простим і дієвим рішенням, яке допомагає надовго позбутись вибоїн.

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