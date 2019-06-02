Якимось дивом йому вдалось "виплисти".

Бездоріжжя буває різним. Для когось це проста відсутність асфальту чи іншого твердого покриття. Для інших – піски чи глибокі калюжі, каменисті схили чи болота. Та у більшості випадків такі вилазки здійснюються заради розваги.

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Інша справа, коли мова йде про подолання важкопрохідних місць як необхідність. Тоді й техніка інша, і ризики більші. Однак не всім щастить мати снігоходи, болотоходи або іншу спецтехніку і в роботі доводиться користуватись тим що є. І часом робити таке, на що не зважилися б і досвідчені “виживальники” на підготовленій техніці.

Цей випадок трапився на сахалінському півострові Шмідт. Як зазначено у відео, за авторством Лілу Даллас, на відео знятий проїзд вантажівок морським узбережжям під час шторму. Перечікувати північний шторм, перебуваючи на узбережжі без укриття, можливо, не менш небезпечно, ніж намагатися переїхати край моря вбрід.



На цих кадрах видно, як висока хвиля захльостує кабіну КамАЗа крізь відкрите вікно, а водій відкриває двері, щоб вона вилилась назад. Вантажівка на половину занурюється під зову під час форсування броду, у якийсь момент вона повністю втрачає керування і її затягує в море, однак колеса знову знаходять поверхню і водієві вдається вивести машину з води. Що й казати, небезпечна у водія робота!

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