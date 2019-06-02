Каким-то чудом ему удалось "выплыть".

Бездорожье бывает разным. Для кого-то это просто отсутствие асфальта или другого твердого покрытия. Для других – пески или глубокие лужи, каменистые склоны или болота. Но в большинстве случаев такие вылазки совершаются ради развлечения.

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Другое дело, когда речь идет о преодолении труднопроходимых мест как необходимости. Тогда и техника другая, и риски большие. Однако не всем везет иметь снегоходы, болотоходы или другую спецтехнику и в работе приходится пользоваться тем что есть. И порой делать такое, на что не решились бы и опытные “виживальники” на подготовленной технике.

Этот случай произошел на сахалинском полуострове Шмидт. Как указано в видео, за авторством Лилу Даллас, на видео заснят проезд грузовиков морским побережьем во время шторма. Пережидать северный шторм, находясь на побережье без укрытия, возможно, не менее опасно, чем пытаться переехать край моря вброд.

На этих кадрах видно, как высокая волна захлестывает кабину КамАЗа сквозь открытое окно, а водитель открывает дверь, чтобы она вылилась обратно. Грузовик на половину погружается под воду во время форсирования брода, в какой-то момент он полностью теряет управление и его затягивает в море, однако колеса снова находят поверхность и водителю удается вывести машину из воды. Что и говорить, опасная у водителя работа!

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