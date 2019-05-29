У демокара постоянно спадают гусеницы.

Оказывается, создать эффектный автомобиль для видеосъемок – лишь пол дела. А для того, чтобы он мог ездить, нужно было делать некоторые инженерные просчеты. В Bentley Continental GT, который команда блогера AcademeG поставила на гусеничный ход, оказалась серьезная проблема. У него при определенных условиях на ходу спадают гусеницы. Эффектно давить "Жигули" этот недоделанный автотанк еще может, а вот выехать из рва – уже нет.

Смотрите видео проблем Bentley Ultratank:

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