У демокара постійно спадають гусениці.

Виявляється, створити ефектний автомобіль для відеозйомок – лише пів справи. А для того, щоб він міг їздити, потрібно було робити деякі інженерні прорахунки. У Bentley Continental GT, якого команда блогера AcademeG поставила на гусеничний хід, виявилась серйозна проблема. У нього за певних умов на ходу спадають гусениці. Ефектно давити "Жигулі" цей недороблений автотанк ще може, а от виїхати з рову – уже ні.

Дивіться відео проблем Bentley Ultratank:

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