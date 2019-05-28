Відомий блогер AcademeG виклав на своїй сторінці відео випробувань транспортного засобу під назвою Bentley Ultratank.

Незвичайний автомобіль, створений з кузова Bentley Continental GT та гусеничного шасі від легкого танка, вивели на випробування. В першому відео він просто їздив грунтовими дорогами, а цього разу – трощив автомобілі. На відео блогер наїжджає на старі "Лади" та мне їх. Машина з кліренсом 59 см та на гусеничному ходу робить це з легкістю. Також показано тест на макимальну швидкість – за допомогою 400-сильного двигуна авто ледь вдається розігнати до 60 миль/год (близько 100 км/год).

Дивіться відео "подвигів" Ultratank:

Нагадаємо, що 64-річна британка оригінально бореться з водіями-порушниками.