Известный блогер AcademeG выложил на своей странице видео испытаний транспортного средства под названием Bentley Ultratank.

Необычный автомобиль, созданный с кузова Bentley Continental GT и гусеничного шасси от легкого танка, вывели на испытания. В первом видео он просто ездил по грунтовым дорогам, а в этот раз – крушил автомобили. На видео блогер наезжает на старые "Лады" и давит их. Машина с клиренсом 59 см и на гусеничном ходу делает это с легкостью. Также показан тест на макимальную скорость – с помощью 400-сильного двигателя автомобилю едва удается разогнать до 60 миль/ч (около 100 км/ч).

Смотрите видео "подвигов" Ultratank:

Напомним, что 64-летняя британка оригинально борется с водителями-нарушителями.