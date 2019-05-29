Полностью сгорела емкость с дизельным топливом.

Заправочная станция вблизи автодрома "Чайка" загорелась в 5:30 утра 29 мая. На ней были емкости с автогазом, дизтопливом и бензином. Горело дизтопливо.

На место возгорания прибыли 4 пожарных автомобиля. 14-ти МЧСникам удалось локализовать огонь через полчаса, а через полчаса – полностью потушить. Впрочем, емкость с горючим и будка оператора сгорели. К счастью, огонь не перекинулся на бак с бензином – они стояли на расстоянии. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что незаконные заправки продают до 50% топлива.