Повністю згоріла ємність з дизельним пальним.

Заправна станція поблизу автодрому "Чайка" загорілася в 5:30 ранку 29 травня. На ній були ємності з автогазом, дизпальним та бензином. Горіло дизпальне.

На місце загоряння прибули 4 пожежних автомобіля. 14-ти МЧСникам вдалось локалізувати вогонь через півгодини, а ще через півгодини – повністю загасити. Втім, ємність з пальним та будка оператора згоріли. На щастя, вогонь не перекинувся на бак з бензином – вони стояли на відстані. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що незаконні заправки продають до 50% пального.