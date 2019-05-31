Від шпаківні...

Винахідливий мешканець української багатоповерхівки знайшов оригінальний спосіб для зарядки свого Chevrolet Volt.

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Зарядний пристрій для електрокара він повісив на дереві, що зручно росте між тротуаром і дорогою біля його будинку, повідомляє ТопЖир.

Так зручніше і самому власнику, і оточуючим, бо провід нікому не заважає. Зарядити електромобіль або гібрид можна під будинком, а від негоди чарджер захищений своєрідним футляром, змайстрованим з підручних матеріалів у вигляді шпаківні.

Фото: вулична зарядка Chevrolet Volt з ГБО / ТопЖир

Цікаво, що синій Chevrolet Volt – не просто бензоелектричний гібрид. Власник обладнав автомобіль ще й ГБО. У задньому бампері помітний отвір для заправки газом. Таким чином бензиновий генератор, який живить батарею електрокара, працює на газу, зменшуючи видатки власника на експлуатацію.

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