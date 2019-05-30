Це "мовна" система, реалізована за допомогою теплових сигналів на кермі.

Британський альянс Jaguar Land Rover представив нове сенсорне рульове колесо, котре дозволить водіям менше відволікатись від дороги.

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Таке кермо трохи складніше за звичайну “баранку” з підігрівом, оскільки може нагріватись і охолоджуватись дуже швидко й у різних точках. Таким чином водій отримуватиме підказки, наприклад, в який бік потрібно повернути, чи про те, що попереду затор.

Температуру змінюють обидва боки керма, а різниця між показниками досягає 60 градусів Цельсія. Діапазон регулюється з екрану медіасистеми.

“Розумне кермо” розроблено інженерами Jaguar Land Rover спільно з співробітниками Університету Ґлазґо. Передбачається, що така система була б корисною в умовах поганої або недостатньої видимості: в сніг, туман чи на гірських дорогах. Дослідження Jaguar Land Rover показує, що теплові сигнали допомагають водієві повністю зосередитися на дорозі.

Крім того, теплові сигнали можна використовувати і для інших типів повідомлень, наприклад, там, де небажані вібрація або звукові повідомлення – інформування про запас пального або наближенні до цікавих об'єктів.

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