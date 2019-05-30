Это "языковая" система, реализованная с помощью тепловых сигналов на руле.

Британский альянс Jaguar Land Rover представил новое сенсорное рулевое колесо, которое позволит водителям меньше отвлекаться от дороги.

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Такой руль немного сложнее обычной “баранки” с подогревом, поскольку может нагреваться и охлаждаться очень быстро и в разных точках. Таким образом водитель будет получать подсказки, например, в какую сторону нужно повернуть, или о том, что впереди затор.

Температуру меняют обе стороны руля, а разница между показателями достигает 60 градусов Цельсия. Диапазон регулируется с экрана медиасистемы.

"Умный руль" разработан инженерами Jaguar Land Rover совместно с сотрудниками Университета Глазго. Предполагается, что такая система была бы полезной в условиях плохой или недостаточной видимости: в снег, туман или на горных дорогах. Исследование Jaguar Land Rover показывает, что тепловые сигналы помогают водителю полностью сосредоточиться на дороге.

Кроме того, тепловые сигналы можно использовать и для других типов, например, там, где нежелательны вибрации или звуковые сообщения – информирование о запасе горючего или приближении к интересным объектам.

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