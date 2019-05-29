Доступний електрокар з високими технологіями – те, що потрібно ринку.

Субкомпактний хетч на батарейках від Honda має чимало високотехнологічних рішень, які раніше автовиробники виділяли лише найдорожчим моделям.

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Система Side Camera Mirror прийшла на зміну традиційним бічним дзеркалам. Вона використовує пару відеокамер і два дисплеї з діагоналлю у 6 дюймів для відображення того, що відбувається позаду машини.



Фото: Honda e / Honda

Honda заявляє, що відмова від традиційних дзеркал забезпечила електрокару “чистий дизайн”, поліпшену аеродинаміку і менше шуму від вітру, та компактніші габарити. Камери знаходяться у аеродинамічних “кожухах”, які захищають об’єктиви від попадання на них дощу та бруду. Самі камери захищені гідрофобним покриттям. Система Side Camera Mirror має два режими роботи, в кожному з яких забезпечує кращу оглядовість, ніж звичайні дзеркала, та ще й вдвічи зменшують область “сліпих зон”.



Заявлений запас ходу Honda становить трохи більше 200 кілометрів, час зарядки батареї до 80% – 30 хвилин. До початку прийому попередніх замовлень Honda отримала запити на покупку більш ніж від 25 тисяч чоловік. Серійне виробництво Honda e стартує в нинішньому році, а у чотирьох країнах Європи офіційні дилери вже почали приймати замовлення на сітікар.

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