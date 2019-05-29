Доступен электрокар с высокими технологиями – то, что нужно рынку.

Субкомпактный хэтч на батарейках от Honda имеет немало высокотехнологичных решений, которые ранее автопроизводители выделяли только самым дорогим моделям.

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Система Side Camera Mirror пришла на смену традиционным боковым зеркалам. Она использует пару видеокамер и два дисплея с диагональю в 6 дюймов для отображения того, что происходит позади машины.



Фото: Honda e / Honda

Honda заявляет, что отказ от традиционных зеркал обеспечил электрокару "чистый дизайн", улучшенную аэродинамику, уменьшение шума от ветра и компактнее габариты. Камеры находятся в аэродинамических "кожухах", которые защищают объективы от попадания на них дождя и грязи. Сами камеры защищены гидрофобным покрытием. Система Side Camera Mirror имеет два режима работы, в каждом из которых обеспечивает лучшую обзорность, чем обычные зеркала, да еще и вдвое уменьшают область "слепых зон".

Заявленный запас хода Honda составляет чуть более 200 километров, время зарядки батареи до 80% – 30 минут. До начала приема предварительных заказов Honda получила запросы на покупку более чем от 25 тысяч человек. Серийное производство Honda e стартует в нынешнем году, а в четырех странах Европы официальные дилеры уже начали принимать заказы на ситикар.

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