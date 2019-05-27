Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, открывая 4 Международную выставку электромобилей и гибридов в Киеве, – сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что глобальный рынок электромобилей быстро растет: если в 2010 году в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 году – уже более 2 млн таких экологических авто.

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По данным издания Bloomberg, в 2025 году ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.

"Украина также придерживается этого тренда. Если в 2015 году в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 1 мая 2019 года – уже более 12,6 тысяч", – сообщил Савчук.

Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт, как указано, является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире. Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров до 2022 года.

По словам Савчука, широкое использование электромобилей позволит сэкономить на импорте нефтепродуктов, уменьшить выбросы CO2 и иметь чистую окружающую среду.

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