Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, відкриваючи 4 Міжнародну виставку електромобілів і гібридів в Києві, - повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що глобальний ринок електромобілів швидко зростає: якщо в 2010 році в світі було продано лише декілька тисяч електрокарів, то в 2018 році - вже понад 2 млн. таких екологічних авто.

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За даними видання Bloomberg, в 2025 році очікується зростання продажів до 10 млн електромобілів на рік.

"Україна також дотримується цього тренду. Якщо в 2015 році в Україні було всього близько 500 електромобілів, то станом на 1 травня 2019 року - вже понад 12,6 тисяч", - повідомив Савчук.

Стимулюючим фактором переходу на електротранспорт, як зазначено, є різке скорочення вартості акумуляторів в світі. Крім цього, в Україні скасовано ПДВ на ввезення електрокарів до 2022 року.

За словами Савчука, широке використання електромобілів дозволить заощадити на імпорті нафтопродуктів, зменшити викиди CO 2 і мати чисте довкілля.

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