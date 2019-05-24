Як будуть виконувати "Закон про мову" в автобізнесі і коли всі авто отримають українське меню?

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної підписаний та опублікований. На українській мові, відповідно до Закону, повинні бути не тільки сайти або друковані видання, а й програмне забезпечення, інструкції та прайс-листи на автомобілі. AUTO-Consulting з'ясував, як з усім цим справи у провідних операторів вітчизняного авторинку. І чи всі встигнуть підготуватися.

На сьогодні будь-яка перевірка присутності (або відсутності) української мови в меню бортового комп'ютера автомобілів не передбачена. Норми цього Закону набирають чинності через два місяці після опублікування. Закон опублікований 16 травня 2019 року. Але для ст. 27 і 30, які регулюють вживання української мови на сайтах і в комп'ютерних програмах, передбачено перехідний період в 18 місяців (півтора року). А з 16.05.2022 року всі електронні прилади автомобілів повинні обов'язково бути на українській мові.

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Як виявилось, інструкції та прайс-листи на автомобілі у всіх опитаних учасників ринку вже перекладені на українську мову. А ось з призначеним для користувача інтерфейсом (меню) в автомобілях, такої одностайності, як з прайс-листами та інструкціями поки немає

Українське меню

Як повідомили в компанії "АвтоКапітал" (Mercedes-Benz), українська мова пропонується в системах навігації Mercedes-Benz, а також COMAND, починаючи з покоління телематики NTG 5.5 (S- і E-Клас). На жаль, додавання або додаткова активація мови в більш ранніх версіях неможлива. Наприклад, для модельного ряду 166, де встановлена система телематики NTG 5 * 1. Його наступник, модельний ряд 167, з моменту виведення на ринок вже має NTG6, який включає і українську мову. Згідно з попередньою інформацією, у всіх класах автомобілів Mercedes-Benz до 2020 року повинна функціонувати NTG7 з українською мовою.

За інформацією компанії "Фалькон-Авто", зараз ведуться переговори з виробником Kia Motors Corporation що до того, щоб автомобілі, представлені в Україні, повною мірою відповідали новим Законам.

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У компанії "Віннер Україна" повідомили, що на автомобілях Jaguar і Land Rover меню українською мовою є. А на Porsche і Volvo - поки немає.

За інформацією з "Рено Україна", мультимедійні системи, встановлені на моделях Renault, які на даний момент комерціалізуються в Україні, мають меню українською мовою. Але не всі бортові комп'ютери мають український. У "Рено Україна" вже передають інформацію щодо нового Закону та вимогам до центрального офісу Renault і узгоджено працюють над впровадженням української мови всюди, де потрібно, у всій представленій модельній лінійці Renault в Україні. Це питання на контролі, і в нього активно залучена вся команда продуктового маркетингу "Рено Україна".

У компанії "Порше Україна" повідомили, що до моменту вступу в силу частини 2, статті 27 Закону, у всіх імпортованих автомобілях буде гарантовано меню бортового комп'ютера на українській мові.

В прес-службі Групи компаній "АІС" AUTO-Consulting повідомили, що автомобілі, які вони імпортують, також будуть відповідати всім вимогам Закону.

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У автомобільних імпортерів і дилерів ще достатньо часу на підготовку – до 16.05.2022 року. А на сьогодні "Закон про мову" не є обмеженням і перешкодою присутності на нашому ринку автомобілів без україномовного меню.