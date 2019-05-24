Как будут выполнять "Закон о языке" в автобизнесе и когда все автомобили получат украинское меню?

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного подписан и опубликован. На украинском языке, согласно Закону, должны быть не только сайты или печатные издания, но и программное обеспечение, инструкции и прайс-листы на автомобили. AUTO-Consulting выяснил, как со всем этим дела у ведущих операторов отечественного авторынка. И все ли успеют подготовиться.

На сегодняшний день любая проверка присутствия (или отсутствия) украинского языка в меню бортового компьютера автомобилей не предусмотрена. Нормы данного Закона вступают в силу через два месяца после опубликования. Закон опубликован 16 мая 2019 года. Но для ст. 27 и 30, которые регулируют употребление украинского языка на сайтах и в компьютерных программах, предусмотрен переходный период в 18 месяцев (полтора года). А с 16.05.2022 года все электронные приборы автомобилей должны обязательно быть на украинском языке.

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Как оказалось, инструкции и прайс-листы на автомобили у всех опрошенных участников рынка уже переведенные на украинский язык. А вот с пользовательским интерфейсом (меню) в автомобилях, такого единодушия, как с прайс-листами и инструкциями пока нет

Украинское меню

Как сообщили в компании "Автокапитал" (Mercedes-Benz), украинский язык предлагается в системах навигации Mercedes-Benz, а также COMAND, начиная с поколения телематики NTG 5.5 (S - и E-Класс). К сожалению, добавление или дополнительная активация языка в более ранних версиях невозможна. Например, для модельного ряда 166, где установлена система телематики NTG 5*1. Его преемник, модельный ряд 167, с момента вывода на рынок уже имеет NTG6, который включает и украинский язык. Согласно предварительной информации, во всех классах автомобилей Mercedes-Benz до 2020 года должна функционировать NTG7 по украинском языке.

По информации из компании "Фалькон-Авто", сейчас ведутся переговоры с производителем Kia Motors Corporation до того, чтобы автомобили, представленные в Украине, в полной мере отвечали новым Законам.

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В компании "Виннер Украина" сообщили, что на автомобилях Jaguar и Land Rover меню на украинском языке есть. А на Porsche и Volvo – пока нет.

По информации из "Рено Украина", мультимедийные системы, установленные на моделях Renault, которые на данный момент коммерциализируются в Украине, имеют меню на украинском языке. Но не все бортовые компьютеры имеют украинский. В "Рено Украина" уже передают информацию по новому Закону и требованиям центрального офиса Renault и согласованно работают над внедрением украинского языка везде, где нужно, в всей представленной модельной линейке Renault в Украине. Этот вопрос на контроле, и в него активно вовлечена вся команда продуктового маркетинга "Рено Украина".

В компании "Порше Украина" сообщили, что к моменту вступления в силу части 2 статьи 27 Закона, во всех импортируемых автомобилях будет гарантированно меню бортового компьютера на украинском языке.

В пресс-службе Группы компаний "АИС" AUTO-Consulting сообщили, что автомобили, которые они импортируют, также будут соответствовать всем требованиям Закона.

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Поэтому, в автомобильных импортеров и дилеров еще достаточно времени на подготовку – до 16.05.2022 года. А на сегодня "Закон о языке" не является ограничением и препятствием присутствия на нашем рынке автомобилей без украиноязычного меню.