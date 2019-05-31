От скворечника ...

Находчивый житель украинской многоэтажки нашел оригинальный способ для зарядки своего Chevrolet Volt.

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Зарядное устройство для электрокара он повесил на дереве, удобно растущее между тротуаром и дорогой возле его дома, сообщает ТопЖир.

Так удобнее и самому владельцу, и окружающим, потому что провод никому не мешает. Зарядить электромобиль или гибрид можно под домом, а от непогоды чарджер защищен своеобразным футляром, сделанный из подручных материалов в виде скворечника.

Фото: уличная зарядка Chevrolet Volt с ГБО / ТопЖир

Интересно, что синий Chevrolet Volt – не просто бензоэлектрический гибрид. Владелец оборудовал автомобиль еще и ГБО. В заднем бампере заметное отверстие для заправки газом. Таким образом бензиновый генератор, который питает батарею электрокара, работает на газу, уменьшая расходы владельца на эксплуатацию.

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