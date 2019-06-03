Неизвестно, помогло ли это решение супругам наладить отношения, но сластолюбец точно поплатился и морально, и материально.

Жительница города Барранкилья в Колумбии выбрала необычный способ пристыдить своего мужа, которого поймала на прелюбодеянии.

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"Героем" этого видео стал Хайро Варгас. Застав его с другой, его жена готова была подавать на развод, однако ему удалось уговорить ее как-то загладить свою вину. Вряд ли он ожидал, что она потребует, чтобы он пережил унижение, катаясь по городу на крыше машины голым.

Устроенный парочкой "парад" вызвал пробки на оживленном проспекте Муррильо, поскольку автомобилисты останавливали машины, чтобы понаблюдать за происходящим.

В конце концов супругов задержала колумбийская дорожная полиция, вызванная кем-то из свидетелей. Правоохранители арестовали Варгаса за то, что он своим видом спровоцировал дорожный затор и наложили штраф, эквивалентный 150 долларов США.

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