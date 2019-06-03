В китайском городе Шэньчжэнь, где сейчас проходит местный автосалон, чешская марка представила концепт Skoda Vision GT

По некоторым сведениям, Vision GT намекает на будущую новинку Skoda – молодежную версию паркетника Kamiq. При этом дизайнеры не поленились нарисовать полностью новый передок, а также наделить машину ниспадающей крышей. К сожалению, никаких других подробностей на текущий момент нет.

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Китайская пресса уверенно обещает, что концепт Vision GT через некоторое время станет серийным кроссовером! Притом модель будет представлена не только на китайском, но и на других рынках.

Напомним, что сейчас под именем Kamiq существуют машины для Европы и Китая, которые значительно отличаются друг от друга. В целом, европейская версия получила более изящный и спортивный внешний вид: ее можно отличить по другой решетке радиатора, более рельефному капоту, С-образным задним фонарям, а также по большим колесам.

К тому же базовый китайский Kamiq создан на старой агрегатной базе PQ25 от "Рапида". А вот под европейскую модификацию модели "подкатили" более современную модульную платформу MQB-A0. Вполне возможно, что будущий "молодежный кроссовер" тоже сохранит такое разделение платформ: для Китая – PQ25, для Европы – MQB-A0.