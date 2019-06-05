Відмінності між універсалом A6 Avant та крос-універсалом A6 Allroad – мінімальні.

Нове покоління Audi A6 Allroad стало більш технологічним та має у арсеналі дещо для подорожей бездоріжжям, однак є ближим до універсалу, ніж до кросовера.

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Компанія Audi представила свій перший Allroad 20 років тому. Він мав позашляховий кліренс більше 200 мм та понижену передачу, однак нинішній Allroad проміняв це на електронних помічників.

Фото: Audi A6 Allroad 2020 / Audi

Нова генерація Audi A6 Allroad 2020 має пневмопідвіску у базовій комплектації. Висота дорожного просвіту регулюється від 124 до 184 мм і має чотири положення. Кліренс становить 139 мм у звичайному режимі, 169 мм у режимі Offroad (на швидкості до 80 км/год) або максимальні 184 мм з функцією Lift (до 35 км/год). Машина опускається до найнижчого положення автоматично, коли швидкість перевищує 120 км/год.

Фото: технічні особливості Audi A6 Allroad 2020 / Audi

Пластиковий обвіс по периметру, який може бути чорним або забарвленим в колір кузова – чи не єдина візуальна відмінність версії Allroad від A6 Avant. Решітка радіатора має виражені вертикальні ґрати, як у повноцінних кросоверів марки. Також Allroad отримав рейлінги на даху і захист двигуна знизу. Стандартними для моделі є шини розмірністю 225/55 R18, а за доплату можна замовити більші, аж до R21.

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Всередині крос-універсал має ще менше відмінностей від Avant, на рівні декору. Зате дверка багажника має електропривід вже у базовій комплектації. Обсяг багажника, як і в звичайного універсала: 565-1680 літрів.

Фото: салон Audi A6 Allroad / Audi

Новий Audi A6 Allroad пропонуватиметься виключно з м’якою гіридною установкою на основі 3-літрового турбодизеля V6, який має три ступені віддачі. Комплектація 45 TDI передбачає потужність у 231 к.с., версія 50 TDI має під капотом 286 к.с., а найпотужнішою є версія 55 TDI, яка пропонує 349 к.с. Поєднується двигун також з однією коробкою передач – восьмиступінчатим “автоматом”, який транслює оберти на обидві осі через самоблокований диференціал. За доплату доступні активний задній диференціал і повнокероване шасі.

Європейські дилери матимуть новий Audi A6 Allroad у шоурумах вже у червні, а пізніше крос-універсали вийдуть і на інші ринки, причому і з бензиновими моторами. Стартовий цінник на A6 Allroad 2020 у Німеччині – 61 500 євро.

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