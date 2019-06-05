Спортивный универсал от AMG дополнил показанное ранее 4-дверное купе AMG CLA 35.

Немецкий автогигант продолжает расширение своей линейки моделей и вывел в свет новую модификацию с длинной, как корма машины, названием Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake.

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Применив стандартный набор модификации, стилисты Mercedes-AMG подправили внешность CLA с помощью новых колес, спортивного обвеса и выхлопом с новыми патрубками. Кроме того, CLA 35 Shooting Brake AMG получил систему Dynamic Select с пятью режимами движения: Smoothness, Comfort, Sport, Sport + и Individual и опциональную систему AMG Track Pace, которая превращает штатную мультимедийную систему MBUX на трековый борткомпьютер, который фиксирует более 80 параметров работы автомобиля.

Фото: Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake / Daimler

Спорт-универсал получил техническую начинку от седана с таким же индексом CLA 35. Это значит, что под капотом у него кроется 2-литровый турбомотор мощностью 302 л. с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с фирменной системой полного привода 4Matic. Силовой агрегат позволяет "шутинг брейку" ускоряться с места до 100 км / ч за 4,9 секунды. Топовая скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/час.

Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake стал первой спортивной модификацией универсала CLA. Следом за ним должна появиться более мощная версия с индексом 45 AMG.

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