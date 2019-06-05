Спортивний універсал від AMG доповнив показане раніше 4-дверне купе AMG CLA 35.

Німецький автогігант продовжує розширення своєї лінійки моделей і вивів у світ нову модифікацію з довгою, як корма машини, назвою Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake.

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Застосувавши стандартний набір модифікації, стилісти Mercedes-AMG підправили зовнішність CLA за допомогою нових коліс, спортивного обвісу та вихлопом з новими патрубками. Крім того, CLA 35 Shooting Brake отримав систему AMG Dynamic Select з п’ятьма режимами руху: Smoothness, Comfort, Sport, Sport + і Individual та опційну систему AMG Track Pace, яка перетворює штатну мультимедійну систему MBUX на трековий борткомп’ютер, який фіксує більше 80 параметрів роботи автомобіля.

Фото: Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake / Daimler

Спорт-універсал отримав технічне начиння від седан з таким же індексом CLA 35. Це означає, що під капотом у нього криється 2-літровий турбомотор потужністю 302 к.с., який поєднується з 7-ступінчатою роботизованою коробкою передач з фірмовою системою повного приводу 4Matic. Силовий агрегат дозволяє “шутінг брейку” прискорюватись з місця до 100 км/год за 4,9 секунди. Топова швидкість обмежена електронікою на позначці у 250 км/год.







Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake став першою спортивної модифікацією універсала CLA. Слідом за ним має з'явитись потужніша версія з індексом AMG 45.

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