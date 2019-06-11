После мировой премьеры кроссовера DS7 Crossback в 2017 году в Париже, премиум-бренд DS представляет еще один прорыв – гибридный кроссовер DS 7 Crossback мощностью 300 л.с. Он воплощает в себе глобальную стратегию электрификации марки и опыт участия в гоночной серии Formula E.

Флагман французского премиального бренда DS, кроссовер DS 7 Crossback в гибридной версии E-Tense 4x4, прошел тестирование согласно правилам WLTP и показал впечатляющие результаты: расход топлива – всего 1,4 л на 100 км, выбросы углекислого газа СО2 – всего 31 г/км.

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При этом, напомним, что кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 способен проезжать 58 километров в полностью автономном режиме (как электромобиль). Для сегмента “SUV Премиум” подобное объединение технологии гибрида, мощности в 300 л.с., и системы полного привода является образцовым.

Гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 уже доступен в некоторых странах от 54 300 евро. Дата запуска в Украине пока не разглашается.

Новинка получила бензиновый двигатель серии PureTech мощностью 200 л.с., который работает вместе с двумя электромоторами (мощность каждого 109 л.с.), которые расположены на каждой оси кроссовера. Добавьте к этому 8-ступенчатую АКПП, суммарную мощность 300 л.с., впечатляющий крутящий момент в 450 Нм и систему полного привода 4X4. Итоговый результат: разгон 0-100 км/ч всего за 6,6 секунды, прохождение дистанции 1000 метров с места всего за 27 секунд – и все это при расходе топлива 1,4 л на 100 км!

Водитель может выбрать различные режимы движения под свое настроение от размеренной поездки на электротяге (езда с нулевым уровнем выбросов отработанных газов, режим движения по умолчанию) к динамичной езде на максимальных оборотах. В первом случае DS 7 Crossback E-Tense 4x4 превращается в электромобиль и может преодолеть 58 километров только на электротяге благодаря встроенному аккумулятору емкостью 13,2 кВтч. При этом в электрическом режиме движения кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 может разгоняться до 135 км/ч.

Заряжается гибрид DS 7 Crossback E-Tense 4x4 только 1:00 45 минут для полной зарядки тягового аккумулятора (0-100%) при использовании специального зарядного устройства с допустимой силой тока 32А. Также батарея заряжается во время движения – благодаря фирменной системе рекуперации, где был внедрен опыт в ходе гонок Formula E, где участвует Бренд DS Automobiles.